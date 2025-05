Real Madrid : les adieux émouvants de Carlo Ancelotti

Ce samedi après-midi était particulièrement spécial pour le Real Madrid. Les Merengue recevaient la Real Sociedad pour la 38e et dernière journée de Liga. Le résultat importait peu, et les deux stars du jour se nommaient Luka Modric et Carlo Ancelotti. Le premier disputait son dernier match au Bernabéu, tandis que le second dirigeait sa toute dernière rencontre sur le banc de touche merengue. Ses joueurs lui ont offert une belle dernière danse, s’imposant 2-0. Et l’Italien a fait ses adieux à l’issue du match.

Face à son public, celui qui a remporté trois Ligue des Champions avec la Casa Blanca s’est notamment remémoré quelques moments inoubliables qu’il a vécu avec son club : « bonsoir. Je ne pense pas que ce soit si facile de parler aujourd’hui. Ce fut un honneur et un plaisir d’entraîner ce club, cette équipe. Tout d’abord, je tiens à remercier mon cher président, Florentino Pérez. Ce fut une expérience merveilleuse, merci pour ces moments. C’était merveilleux de la vivre avec vous. C’est une histoire inoubliable. Personne ne peut oublier les trois buts de Karim contre le Paris Saint-Germain, ni les deux buts de Rodrygo contre Manchester City, ni la passe décisive de Luka. Personne ne peut oublier les deux buts de Joselu. Je ne peux pas non plus oublier chaque jour que j’ai passé ici. Je conclurai par rien d’autre que Hala Madrid. Je vous aime tous de tout mon cœur. » Une chose est sûre, les fans madrilènes ne l’oublièrent pas de si tôt.