Real Madrid : pourquoi la première saison de Kylian Mbappé est une réussite

L’heure est au bilan pour Kylian Mbappé. En attendant la prochaine Coupe du Monde des clubs qui orientera peut-être encore les raisonnements (15 juin 2025 – 13 juil. 2025), on peut déjà s’amuser à juger sur pièce la première saison de l’attaquant français au Real Madrid. Inutile de rappeler les fantasmes suscités par son arrivée il y a un an. En Espagne, on promettait monts et merveille au club merengue, tout juste sacré champion d’Europe et enhardi par l’arrivée du champion du monde 2018.

Malgré un premier titre dès le mois d’août en Supercoupe d’Europe face à l’Atalanta, l’an I du Français s’est davantage apparenté à une saison de rodage. Collectivement, la greffe a tardé à prendre, mais il serait trop réducteur de résumer cette saison sans trophée majeur à la simple présence de Mbappé… Ce n’est pas comme si le Real Madrid venait de perdre l’un des plus grands milieux de sa génération dans le même temps. Néanmoins, il aura fallu attendre plusieurs mois avant de redécouvrir la meilleure version du Français, que les supporters merengues auraient aimé voir contre Liverpool ou Arsenal cette saison.

Une deuxième partie de saison en trombe

Parmi ses performances les plus marquantes de la saison, on retiendra tout de même son triplé fantastique face à Manchester City (3-1), ou face au Barça d’un Lamine Yamal finalement trop fort (4-3). Cette première cuvée de Kylian Mbappé - et on ne pourra pas lui retirer - c’est aussi une saison historique en chiffres. Ses antennes sont restées dressées dès qu’un record passait dans les parages et à l’arrivée, le Français s’est approprié plus d’une marque. Avec 42 buts inscrits, il est de loin le meilleur buteur de l’histoire des Merengues sur une première saison au club (Zamorano était resté à 37, et CR7 à 33). Il est aussi devenu le premier joueur à marquer au moins 28 buts en Liga pour sa première saison, depuis Ronaldo R9 en 1997 avec le Barça (il a terminé avec 31 réalisations en championnat, une première pour lui depuis 2019).

Dans un collectif qui a parfois tangué en fin de saison, avec un Vinicius Junior moins brillant et un Rodrygo moins inspiré, il a endossé un costume XXL et entretenu l’espoir de titre en championnat, grâce à des buts déterminants (son doublé contre Villarreal, celui contre Leganés, le doublé contre le Celta de Vigo…). Une saison achevée sur des bases affamées et qui devrait même lui permettre de remporter le premier Soulier d’Or de sa carrière, en plus d’avoir décroché son premier Pichichi (31 buts, loin devant Lewandowski et ses 25 buts). Il faudrait que Mohamed Salah inscrive un quadruplé face à Crystal Palace, dimanche, pour gâcher ses rêves. À Xabi Alonso, désormais, de trouver le cocktail parfait pour capitaliser sur la forme de son joueur. C’est aussi pour ça qu’il a été choisi.