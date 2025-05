Real Madrid : Kylian Mbappé bat un record d’Alfredo Di Stefano

Buteur face à Majorque ce soir, Kylian Mbappé a grandement aidé le Real Madrid à remporter son match (2-1) et éviter le sacre anticipé du FC Barcelone. En inscrivant son 28e but en Liga, le Français est plus que jamais en tête du classement des buteurs avec trois réalisations d’avance sur Robert Lewandowski.

Kylian Mbappé a inscrit 28 buts en 32 matches de Liga cette saison, soit le plus grand nombre de buts inscrits par un joueur lors de sa première saison au Real Madrid dans l’histoire de la compétition. Il bat ainsi les 27 buts de la légende Alfredo Di Stefano lors de l’exercice 1953/1954.