La dernière soirée inoubliable de Carlo Ancelotti et Luka Modric

C’est un moment d’une rareté assez exceptionnelle qui s’est produit ce samedi après-midi du côté de Madrid. Pour la 38e et dernière journée de Liga, la Maison Blanche recevait la Real Sociedad pour un match qui comptait pour du beurre sur le plan sportif, les deux équipes n’ayant plus rien à jouer en championnat. Au Bernabéu, l’intérêt était ailleurs. Ce 24 mai, deux hommes désormais considérés comme des légendes de la capitale espagnole faisaient leurs adieux à un public qu’ils connaissent depuis de nombreuses années : Carlo Ancelotti et Luka Modric. L’Italien connaissait son tout dernier match à la tête de la Maison Blanche depuis son retour en 2021, tandis que le second disputait ses toutes dernières minutes domicile avant de s’envoler pour les États-Unis pour la Coupe du Monde des Clubs, puis de tirer sa révérence.

Auteur d’un doublé, qui a permis à son équipe de s’imposer 2-0, Kylian Mbappé n’était pas la star madrilène du week-end. Avant même le coup d’envoi, le ton avait été donné par les supporters : l’objectif était aujourd’hui de célébrer les deux mythes. D’immenses tifos avaient été déployés en tribunes à leur effigie. On pouvait y voir une représentation des deux protagonistes, accompagnés d’un « Merci Carletto » et « Merci Luka » sous chacun d’entre eux. Mais les moments les plus marquants pour celui qui est officiellement ex-madrilène, et celui qui le sera le 30 juin prochain, se sont produits en fin de rencontre. Modric a connu une ovation absolument fantastique à sa sortie, tandis qu’Ancelotti s’est rappelé le bon vieux temps en conférence de presse.

Luka Modric célébré, Carlo Ancelotti déjà nostalgique

87e minute de la rencontre, Carlo Ancelotti a alors décidé de remplacer Luka Modric, afin de lui faire bénéficier d’un moment magique : une ovation de la part de l’ensemble du Bernabéu, debout pour célébrer son joueur. Ses coéquipiers, mais aussi les joueurs basques, ont alors formé une grande haie d’honneur pour accompagner sa sortie. Celui qui avait envoyé son corner directement sur la tête de Sergio Ramos lors de la finale de la Ligue des Champions 2014 a alors pu aller retrouver sa famille, mais aussi un vieil ami : Toni Kroos. L’Allemand, qui avait lui aussi fait ses adieux au peuple merengue le 25 mai 2024 dans cette même enceinte, était présent pour prendre dans ses bras celui avec qui il a partagé le même vestiaire durant neuf ans. Au coup de sifflet final, il a pu s’adresser aux fans, non sans émotion : « le moment est venu où je n’ai jamais voulu venir, mais ce fut un long mais merveilleux voyage. Je veux remercier le club, le président Florentino Pérez. Je voulais remercier tous les entraîneurs pendant toutes ces années, mes coéquipiers qui m’ont accompagné et toutes les personnes qui m’ont donné envie pendant tout ce temps. Ma famille aussi, sans tout cela, cela ne serait pas possible. C’est difficile, mais à la fin, nous avons beaucoup gagné, nous avons eu des moments merveilleux, mais le plus grand trophée est votre affection, votre amour que vous m’avez donné toutes ces années. Il n’y a pas de mots pour te remercier pour tout ce que tu m’as donné au fil des ans. Ne pleurez pas parce que c’est fini, souriez parce que c’est arrivé. Hala Madrid et rien d’autre ! » C’est ensuite Carlo Ancelotti qui s’est prêté à l’exercice.

Très ému, le Mister s’est saisi du micro à l’issue de ses dernières quatre-vingt dix minutes avec la Maison Blanche, pour s’adresser à ceux à qui il aura fait vivre tant d’émotions au cours de ces dernières années. Les larmes aux yeux, celui qui a remporté trois Ligue des Champions avec les Merengue est revenu sur quelques uns des moments inoubliables vécus durant son second passage au Real Madrid : « bonsoir. Je ne pense pas que ce soit si facile de parler aujourd’hui. Ce fut un honneur et un plaisir d’entraîner ce club, cette équipe. Tout d’abord, je tiens à remercier mon cher président, Florentino Pérez. Ce fut une expérience merveilleuse, merci pour ces moments. C’était merveilleux de la vivre avec vous. C’est une histoire inoubliable. Personne ne peut oublier les trois buts de Karim contre le Paris Saint-Germain, ni les deux buts de Rodrygo contre Manchester City, ni la passe décisive de Luka. Personne ne peut oublier les deux buts de Joselu. Je ne peux pas non plus oublier chaque jour que j’ai passé ici. Je conclurai par rien d’autre que Hala Madrid. Je vous aime tous de tout mon cœur. » Après avoir vu Toni Kroos s’en aller l’an passé, le Real Madrid perd de nouveaux deux de ses symboles.