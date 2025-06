Real Madrid : les hommes de l’ombre sur qui Xabi Alonso compte pour rattraper le retard sur le FC Barcelone

Cette saison, le Real Madrid a vécu dans l’ombre de son rival barcelonais. Les Merengues ont notamment perdu la finale de Copa del Rey et de Supercoupe d’Espagne face à leur ennemi juré, qui a en plus remporté la Liga en s’imposant avec brio lors des deux Clasicos disputés en championnat. Une domination blaugrana écrasante sur la scène nationale donc. Et qui a plusieurs explications, à commencer par le coaching de Carlo Ancelotti et d’Hansi Flick, ainsi que par le niveau des individualités de chaque effectif. Mais il y a un autre point qui est assez peu mis en avant.

Effectivement, si le FC Barcelone a été bien supérieur à son rival merengue cette saison, c’est en bonne partie à cause du staff de chacun des deux clubs. Une image avait d’ailleurs fait le tour du web lors d’un Clasico cette saison ; on pouvait y voir, en tribunes, 7 analystes vidéo pour le FC Barcelone, contre seulement 2 côté madrilène. Tactiquement, il n’y avait pas photo, et des manques et des lacunes au niveau de la préparation physique et de la nutrition ont aussi été évoqués. Cette saison, Carlo Ancelotti avait ainsi très peu de soutien pour travailler sur les séances d’entraînement, le conditionnement de ses joueurs et la préparation des rencontres, ne pouvant s’appuyer que sur quelques hommes dont son fils Davide Ancelotti et son autre adjoint Francesco Mauri. Un staff globalement très maigre pour un club d’un tel niveau, et ce n’est donc pas un hasard si le Real Madrid a été battu tactiquement et physiquement dès qu’il y a eu un minimum d’adversité en face.

Alonso a enrôlé des anciens du Barça

Et forcément, au delà des différents changements dans l’effectif déjà confirmés, à l’image des venues de Dean Huijsen et de Trent Alexander-Arnold, Xabi Alonso sait qu’il va devoir changer des choses en interne. L’ancien milieu de terrain de la Casa Blanca est ainsi arrivé avec de nombreux hommes de confiance qui vont l’accompagner et tenter d’apporter un peu plus de travail en coulisses à Madrid. Sebas Parilla sera ainsi son adjoint principal. L’Argentin, toujours en short malgré la pluie ou les intempéries ce qui lui a valu quelques blagues en Allemagne, travaille avec l’Espagnol depuis que ce dernier coachait les gamins au Real Madrid, et il ne l’a plus quitté. Un homme très proche des joueurs, peu ami des caméras et des projecteurs, mais très important pour Alonso. C’est surtout lui qui s’occupe de convaincre les joueurs d’adhérer à la méthode de travail du staff, et il travaille principalement sur l’aspect défensif. Le côté psychologique est aussi un point qu’il gère très bien, lui qui parle beaucoup aux joueurs et a un don pour les mettre en confiance.

Alberto Encinas débarque lui aussi à Madrid pour épauler Alonso, avec qui il bossait à Leverkusen. Il faisait déjà partie du staff de l’ancien coach Gerardo Seoane. Aujourd’hui Madrilène, il a la particularité d’avoir bourlingué à La Masia du FC Barcelone, étant notamment adjoint chez les U19 du Barça et membre du staff du Barça B. Très bon dans de nombreux domaines comme la tactique, il s’est surtout spécialisé dans la préparation physique, et devrait donc veiller à ce que les joueurs madrilènes arrivent plus frais aux moments décisifs de la saison, et si possible sans blessures, contrairement à ce qui s’est passé cette année. Il est un défenseur féru du jeu de position si cher aux Barcelonais. Un deuxième ex-Barça va d’ailleurs compléter ce staff, lui qu’Alonso a aussi connu à Leverkusen : Ismael Camenforte López. Préparateur physique, il est aussi spécialisé dans la méthodologie tactique, et devrait prendre la relève d’un Antonio Pintus très critiqué. Beñat Labaien va aussi accompagner Xabi Alonso en tant qu’analyste.

Du sang neuf

Ce week-end, la presse espagnole a annoncé l’arrivée d’un autre analyste, Tristán Celador, bien connu à Madrid, puisqu’il a travaillé dans de nombreuses équipes de jeunes du club, et Alonso le connaissait déjà. Il aura pour rôle de s’occuper du travail individuel des joueurs de l’équipe première, visant ainsi à faire progresser les joueurs dans les domaines où ils ont du mal et à continuer de polir leurs qualités. Sa connaissance des jeunes du Real Madrid est aussi un atout pris en compte par Xabi Alonso, qui souhaite s’appuyer plus sur La Fabrica que son prédécesseur. Vous l’aurez compris, Xabi Alonso a décidé de mettre les bouchées doubles au niveau de son staff, s’appuyant d’ailleurs sur des hommes assez jeunes qui n’ont pas forcément un CV spectaculaire, mais qui ont justement une vision du jeu plutôt moderne et des choses à prouver.

Un staff technique déjà plus fourni que celui d’Ancelotti et qui devrait continuer d’accueillir de nouvelles têtes ces prochaines semaines. La direction du Real Madrid va donner carte blanche dans ce domaine à son nouvel entraîneur, qui travaille déjà avec ses adjoints et ses nouveaux joueurs en vue de ce Mondial des Clubs et ce premier match face à Al Hilal le 18 juin prochain. Entraîneur qui ne laisse aucune place au hasard et qui insiste sur les moindres détails, Xabi Alonso devra donc avoir des armes que Carlo Ancelotti n’a pas eu pour remettre l’équipe sur de bons rails et se battre pour tous les titres possibles la saison prochaine.