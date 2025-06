LdC : 4 Parisiens ont impressionné Lamine Yamal

Le PSG a dominé l’Inter Milan samedi soir en finale de la Ligue des Champions. Une victoire 5 à 0 que Lamine Yamal n’a pas manqué. Après cette édition 2024-25, l’Espagnol a distribué les bons points lors d’un entretien à la Cadena COPE. Ainsi, il a voté pour Luis Enrique concernant le titre de meilleur entraîneur.

Il a également voté pour Gianluigi Donnarumma et Willian Pacho concernant le meilleur gardien et le meilleur défenseur de cette campagne européenne selon lui. Au milieu de terrain, il n’est pas arrivé à choisir entre Vitinha et son coéquipier Pedri. En revanche, pour le meilleur attaquant, il a élu Raphinha.