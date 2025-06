Ballon d’Or : le coup de gueule de Jérôme Rothen sur Mbappé et Dembélé

Le débat sur le Ballon d’Or bat son plein après la victoire du PSG en Ligue des Champions. Lors du rassemblement des Bleus, ce sujet a logiquement été mis sur la table. Mais Jérôme Rothen n’a pas apprécié que Kylian Mbappé soit mis au même niveau qu’Ousmane Dembélé lors des réponses des joueurs tricolores sur les candidats pour le graal des distinctions individuelles. « Il y a deux très grands Français qui peuvent l’avoir aujourd’hui, un qui joue au Real Madrid, l’autre au Paris Saint-Germain, je voterai pour les deux », avait par exemple lancé Manu Koné.

« Moi ça m’énerve ce genre de phrase politique, on sait très bien pourquoi Koné et Cherki tiennent ce discours. Ils sont jeunes, ils ne veulent pas se mettre le capitaine à dos, et que c’est facile de citer Mbappé parmi les Ballon d’Or, et on sait aussi que Cherki est proche des Mbappé, donc c’est facile de mettre encore en lumière Mbappé qui ne mérite pas d’être dans la discussion pour le Ballon d’Or. Aujourd’hui, il n’est pas dans la même cour que Lamine Yamal ou Ousmane Dembélé. […] Si on te pose la question, tu peux être sincère, le manque de sincérité ça m’énerve. Si t’as pas envie de l’être car ça peut te mettre en porte à faux par rapport à Mbappé, tu bottes en touche. On sait tous pertinemment que Mbappé ne mérite pas d’être là », a répondu l’ancien milieu de terrain.