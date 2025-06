Ballon d’Or : Christophe Dugarry tacle le PSG

Depuis son sacre en Ligue des Champions, Paris est en fête et célèbre ses champions d’Europe. Et à cette occasion, les fans des Rouge et Bleu n’ont pas hésité à afficher leur soutien à Ousmane Dembélé dans sa quête du Ballon d’Or. Un lobbying qui agace un certain Christophe Dugarry.

« Le Ballon d’Or, ça ne m’intéresse pas, je trouve ça ridicule. Ce lobbying fait par les clubs, on a l’impression qu’on est au souk. Tout ce qu’a réussi le PSG, c’est un sans-faute. (…) Le PSG a brillé par son collectif, c’est cela qui doit être mis en avant. Parler du Ballon d’Or alors que la coupe est encore chaude… mais, laisse-le au Real Madrid, laisse les autres avec cette espèce de truc de nul qui sert juste à avoir des followers et à vendre trois maillots de plus. Ne participe pas à ce truc-là, sois élégant, sois au-dessus de ça. Parlez de votre collectif. (…) Ne reveniez pas à un truc individualisé », a-t-il déclaré au micro de RMC Sport.