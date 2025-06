Le Real Madrid veut recruter un n°9

Xabi Alonso a pris les commandes de l’équipe première du Real Madrid il y a un peu plus d’une semaine. Mais l’Espagnol a réellement débuté son aventure hier en menant son premier entraînement avec un groupe réduit. L’ancien milieu de terrain attend le reste de ses joueurs après la trêve internationale de juin afin de préparer la Coupe du Monde des Clubs. Une compétition qui permettra d’y voir plus clair sur l’effectif et d’apporter des ajustements en ce qui concerne le mercato.

D’ailleurs, le Real Madrid souhaite recruter deux joueurs supplémentaires après ce tournoi. En effet, El Chiringuito révèle que les pensionnaires du stade Santiago-Bernabéu veulent mettre la main sur un milieu de terrain. Il y a quelques jours, la presse espagnole annonçait pourtant que les Merengues comptaient sur les forces en présence et attendaient de voir l’équipe à l’œuvre lors du Mondial des Clubs afin de trancher. La célèbre émission espagnole annonce également que les Madrilènes veulent recruter un numéro 9. Aucun nom n’a filtré, mais l’idée est d’apporter une solution supplémentaire à ce poste où Kylian Mbappé et Endrick sont utilisés.