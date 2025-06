Real Madrid : Dean Huijsen révèle sa plus grande idole

Nouvelle recrue du Real Madrid, le défenseur espagnol de 20 ans Dean Huijsen a réalisé une grosse saison avec Bournemouth et va maintenant passer à l’étape supérieure avec les Merengues. Dans un entretien pour As, il a évoqué sa plus grande idole.

«Ma plus grande idole est Sergio Ramos. Pour moi c’est très complet et il y avait tout. Et c’est pourquoi j’aspire à être comme lui», a-t-il déclaré. Désormais, ce sera à lui d’essayer de marcher dans ses pas.