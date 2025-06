Brésil : Davide Ancelotti rejoint son père sur le banc

Alors qu’il était l’une des priorités des Rangers et du FC Bâle pour lancer sa carrière en tant qu’entraîneur principal, Davide Ancelotti va finalement continuer à suivre les traces de son illustre père. Selon Marca, l’ancien assistant de Carlo Ancelotti au Real Madrid avait l’intention de commencer sa carrière comme entraîneur principal, et les négociations avec les Rangers étaient assez avancées avant que le club écossais ne choisisse Russell Martin.

«La Confédération brésilienne de football (CBF) est heureuse d’annoncer que Davide Ancelotti arrivera à São Paulo ce week-end pour rejoindre le staff technique de l’équipe nationale brésilienne. Son expérience internationale et ses méthodes d’entraînement seront essentielles au développement des joueurs et à la construction d’une équipe encore plus compétitive», a déclaré la Selecao dans un communiqué.