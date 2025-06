Un gros club européen rêve de Luka Modric

Après 13 saisons et 591 matches avec les Madrilènes, le capitaine Luka Modric et le Real Madrid «ont convenu de mettre fin à une période inoubliable à l’issue de la Coupe du monde des clubs que notre équipe disputera à partir du 18 juin aux États-Unis», a précisé le communiqué du Real Madrid annonçant le départ du milieu de terrain croate, lui qui a disputé son dernier match au Santiago Bernabéu lors de la victoire face à la Real Sociedad (2-0).

Et si la volonté de Luka Modrić était de continuer avec le club quinze fois champion d’Europe, son avenir s’est obscurci après une discussion avec Xabi Alonso, qui ne lui a pas garanti une place dans la rotation l’an prochain, comme nous l’avions révélé. Le Ballon d’Or 2018 va donc devoir continuer loin de Madrid et plusieurs clubs avaient déjà frappé à la porte. D’après nos sources, Modric a longtemps échangé avec Cristiano Ronaldo, qui lui a présenté le projet du club d’Al-Nassr, alors qu’Al-Ettifaq et des clubs brésiliens ont pris des renseignements.

Luka Modric a du choix

L’ancien numéro 10 merengue privilégie un départ vers les États-Unis pour des raisons familiales et l’Inter Miami a alors bondi sur l’occasion. Mais dernièrement, c’est un club européen qui souhaite tenter le coup : l’AC Milan. Selon les indiscrétions de Relevo, le nouveau directeur général des Rossoneri, Igli Tare, rêverait de se l’offrir et a déjà discuté en interne de ce possible transfert libre. Le milieu de terrain de 39 ans n’est pas pressé de prendre sa décision, mais ne manque pas de prétendants.

Battu en finale de la Coupe d’Italie par Bologne (1-0), l’AC Milan s’apprête à vivre un été animé et pourrait bien s’appuyer sur l’expérience de Luka Modric pour repartir de l’avant. Reste à convaincre l’international croate, qui aura encore la Coupe du monde des Clubs pour se montrer. «Et même si, après la Coupe du Monde des Clubs, je ne porterai plus ce maillot sur le terrain, je serai toujours un supporter du Real Madrid. On se reverra. Le Real Madrid sera toujours ma maison. À vie. Hala Madrid et rien d’autre», avait-il annoncé lors de l’annonce de son départ.