Real Madrid : Dean Huijsen a hâte de jouer avec Kylian Mbappé

Nouveau joueur du Real Madrid, le défenseur central espagnol Dean Huijsen rejoindra Madrid juste après la Ligue des Nations qu’il va disputer avec sa sélection. Le joueur de 20 ans a été interrogé par As sur la possibilité de jouer avec Kylian Mbappé prochainement.

La suite après cette publicité

L’ancien de Bournemouth n’a pas seulement hâte de jouer avec le Français : «je veux jouer avec les meilleurs et si je peux le faire, encore mieux. Et Mbappé, Vinicius, Rodrygo et Bellingham, tous ceux cités ci-dessus, sont parmi les meilleurs qui existent.»