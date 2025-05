PSG : la réponse amusante de Lucas Hernandez sur Emmanuel Macron

Ce samedi, le PSG a remporté une nouvelle Coupe de France face à Reims (3-0). Après la rencontre, Lucas Hernandez s’est présenté en zone mixte et a été questionné sur… Emmanuel Macron. Le président de la République était présent, comme à son habitude, pour la finale, mais petite particularité : il a décidé de saluer les joueurs dans les couloirs du stade et non pas sur la pelouse. Alors forcément, Lucas Hernandez a dû donner des détails sur le contenu de son échange avec Emmanuel Macron.

La suite après cette publicité

«Si Macron a glissé un petit mot sur la finale de C1 ? À moi ? Euh, non. Je n’ai pas eu écho de ça (rires). Je pense qu’il sera avec nous la semaine prochaine face à l’Inter Milan. Il y a un club français en final, donc je pense que la plupart des Français vont être avec nous, donc c’est le plus important. »