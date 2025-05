Premier League : une dernière journée XXL dans la course à l’Europe

Liverpool champion, Arsenal qualifié en Ligue des Champions, on connaît déjà deux candidats à la prochaine Ligue des Champions. Il y aura également Tottenham après sa victoire en finale de Ligue Europa face à Manchester United (1-0), qui rejoindra donc les Reds et les Gunners, au même titre que le 3e, le 4e et le 5e de Premier League. Le 6e de Premier League ira en Europa League avec Crystal Palace qui a remporté ce samedi la FA Cup contre Manchester City (1-0) tandis que le 7e sera reversé en Ligue Europa.

3e) Manchester City (68 points, +26)

Manchester City a su remporter son match en retard ce mardi contre Bournemouth (3-1). Les Sky Blues peuvent pousser un ouf de soulagement, car la situation est un peu plus tranquille pour eux puisqu’ils disposent entre 2 et 3 points d’avance sur leurs poursuivants. Les joueurs de Pep Guardiola auront toutefois un match piège à négocier sur la pelouse de Fulham ce dimanche. Les Mancuniens ont leur destin en main, mais il ne faudra pas gâcher les occasions de valider sa place en Ligue des Champions. Pour cela, une victoire permettra d’être tranquillement qualifié, un nul devrait être suffisant et une défaite ne serait pas forcément gravissime si une équipe parmi Newcastle et Aston Villa ne l’emporte pas lors de la 38e journée.

4e) Newcastle (66 points, +22)

Occasion manquée pour Newcastle de valider sa qualification en Ligue des Champions. Battus dimanche par Arsenal (1-0), les Magpies devront gagner ce dimanche à domicile face à une équipe d’Everton qui ne joue plus rien afin d’obtenir son ticket. Quatrième, l’équipe coachée par Eddie Howe qui dispose d’une bonne différence de buts pourrait même se satisfaire d’un match nul si les concurrents ne font pas le plein de points.

5e) Chelsea (66 points, +20)

Destin en main également pour Chelsea qui aura néanmoins un match peu évident face à un concurrent direct. Se déplaçant au City Ground pour défier Nottingham Forest, les Blues auront fort à faire puisqu’il faudra gagner ou faire un nul et espérer un faux pas d’Aston Villa (nul ou défaite) ou une défaite de Newcastle. Absent de la Ligue des Champions depuis deux ans, le club londonien a donc la balle pour valider son retour en C1, il ne manque plus qu’à la mettre au fond.

6e) Aston Villa (66 points, +9)

Brillant quart de finaliste de C1, le club de Birmingham est dans le costume du chasseur. Pour le moment sixième, Aston Villa s’est fait dépasser par Manchester City après sa victoire 3-1 contre Bournemouth. Les Villans qui se déplacent du côté d’Old Trafford pour défier Manchester United lors de la dernière journée devront gagner et attendre des résultats défavorables des clubs devant eux. Le match Nottingham Forest - Chelsea peut notamment aider la bande d’Unai Emery à enchaîner une deuxième saison en C1.

7e) Nottingham Forest (65 points, +13)

Scénario simple pour Nottingham Forest, gagner pour rêver de la Ligue des Champions. Face à un concurrent direct comme Chelsea, la victoire assurerait au moins le top 6 à Nottingham Forest et il suffirait d’un faux pas d’un autre rival pour espérer finir dans le top 5 et ainsi disputer la Ligue des Champions pour la première fois depuis 1981 pour la bande de Nuno Espirito Santo.

Brighton et Brentford à l’affût

Si Brighton (8e, 58 points, +3) et Brentford (9e, 55 points, +9) ne peuvent pas finir dans le top 7, ils peuvent toutefois aller en Europa Conference League. Pour cela, il faudrait que Chelsea termine septième tout en remportant la finale de la Ligue Europa Conference contre le Real Betis Balompié. Ainsi, le huitième décrocherait son billet pour la C4. Brighton qui a son destin en main se déplacera à Tottenham tandis que Brentford jouera face à Wolverhampton.