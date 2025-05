Atlético : Rodrigo De Paul est à vendre

Ça va bouger dans le sens des départs cet été à l’Atlético de Madrid. Alors que les cas d’Antoine Griezmann, Axel Witsel et César Azpilicueta font débat (les deux derniers sont donnés partants à coup sûr) et qu’Angel Correa est annoncé au Mexique (Tigres), AS nous apprend que l’avenir de Rodrigo De Paul est incertain.

Sous contrat jusqu’en 2026, le milieu de terrain argentin de 30 ans n’a toujours pas prolongé et ses performances de cette saison n’incitent pas ses dirigeants à revenir à la charge. De Paul se trouve dans une situation contractuelle qui oblige l’Atlético à envisager un départ. Les Colchoneros sont d’ailleurs à l’écoute de toute offre pour leur champion du monde. De Paul serait courtisé en Italie et l’Atlético aurait fixé son prix de départ à 30 M€.