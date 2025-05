Premier League : Aston Villa hurle au scandale après avoir loupé la C1 sur une erreur d’arbitrage !

Newcastle est sûrement le grand rescapé de cette 38e journée de Premier League. Bien que battus par Everton (1-0), les Magpies ont terminé à la 5e place de Premier League suite notamment à la défaite d’Aston Villa contre Manchester United (2-0). Un match où les Red Devils ont certes largement dominé les débats, mais qui a tourné en l’espace de quelques minutes. Suite à une mauvaise prise de balle du gardien Altay Bayındır, Morgan Rogers lui a volé le ballon avant de marquer (74e). Un but refusé par l’arbitre Thomas Bramall pour une faute qui n’existait pas après vérification de l’arbitrage vidéo. Néanmoins, l’arbitre avait sifflé avant la fin de l’action et le but avait été refusé. Dans la foulée, Amad Diallo a ouvert le score (76e) et lancé les Mancuniens vers la victoire.

Un tournant décisif qui a fait très mal à Aston Villa d’autant que l’arbitre avait (logiquement) expulsé Emiliano Martinez en fin de première période et a accordé ensuite un penalty (valable) à Christian Eriksen pour le 2-0. Nul doute que Thomas Bramall ne sera pas forcément le bienvenu à Birmingham après ces décisions aux grandes conséquences. En effet, ce résultat provoque la non-qualification des Villans pour la prochaine Ligue des Champions ainsi qu’un manque à gagner de plus de 100 millions d’euros comme l’évoque notamment The Telegraph. De quoi provoquer la colère des Villans et notamment de leur capitaine John McGinn.

Aston Villa va déposer une plainte

Après la rencontre, l’Écossais n’a pas masqué ses émotions au micro de TNT Sports : «un match difficile, surtout dans ces circonstances. Je ne pense pas que quiconque dans le vestiaire ou parmi les spectateurs ait estimé que nous méritions de gagner. Manchester United méritait de gagner. C’était la meilleure équipe et ils avaient l’avantage. Mais cette décision est incroyable. Je pense que tout le monde voulait prendre les bonnes décisions lorsque la VAR a été mise en place. Quand on regarde du rugby, même si l’arbitre a accordé un essai et que c’est une erreur, il est annulé. C’est tellement dur à encaisser, surtout quand l’impact sur nous, en tant que club et en tant qu’équipe, est si important. C’est vraiment très dur à accepter et à gérer. Je ne pense pas qu’on méritait de gagner, mais si on menait 1-0 à ce moment-là et qu’il ne manque qu’un point pour se qualifier pour la Ligue des champions, ça coûte cher.»

«À l’avenir, il faudra revoir la règle, car les bonnes décisions n’ont pas été prises au final. Je pense que Thomas (Bramall, l’arbitre ndlr) le savait. Ce n’était probablement pas juste pour lui non plus à ce moment-là. Les gars sont dévastés. Mais après trois années consécutives de football européen, il faut s’accrocher et voir ce que la saison prochaine nous réserve» a ainsi conclu John McGinn. De son côté Unai Emery l’a aussi mauvaise même s’il a accepté la supériorité de Manchester United sur cette rencontre : «J’ai parlé à l’arbitre. Il sait ce que je pense. Je ne veux pas faire de commentaires. On a joué avec le carton rouge, cette action, ce but refusé, c’était le moment clé. Mais globalement, Manchester United le méritait davantage. Mais on a fait preuve de résilience avec un joueur en moins. C’était une bonne occasion de montrer notre résilience et de conserver notre résultat, mais on n’a pas été assez performants aujourd’hui pour obtenir ce résultat.» Selon The Athletic, Aston Villa va déposer une plainte auprès de la Premier League en s’appuyant sur l’inexpérience à ce niveau de Thomas Bramall. Cela ne risque pas forcément de donner quelque chose, mais une chose est sûre, la déception est énorme pour Aston Villa.