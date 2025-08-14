Menu Rechercher
Newcastle proche de boucler une arrivée à 46M€

Par Aurélien Macedo
1 min.
Alors que le dossier Alexander Isak traîne en longueur du côté de Newcastle, les Magpies ont du mal à recruter. Pour le moment, seuls Antonio Cordero (Malaga), Anthony Elanga (Nottingham Forest), Aaron Ramsdale (Arsenal) et Malick Thiaw (AC Milan) sont arrivés. Les Magpies qui cherchent des renforts offensifs sont tout proches de boucler l’arrivée de Jacob Ramsey (24 ans).

Déclassé par l’émergence de Morgan Rogers à son poste, le milieu offensif d’Aston Villa a disputé 46 rencontres l’an dernier pur 4 buts et 7 passes décisives. Selon le Guardian, son transfert est proche d’être bouclé pour 40 millions de livres soit plus de 46 millions d’euros. Sa polyvalence au milieu de terrain et sa capacité à jouer sur les ailes en fond un ajout intéressant pour l’effectif d’Eddie Howe.

