L’AJ Auxerre sur la piste Trevan Sanusi

Par Santi Aouna - Aurélien Léger-Moëc
Trevan Sanusi avec Newcastle @Maxppp

Auxerre explore activement la piste menant à Trevan Sanusi, jeune talent anglais, pour renforcer son effectif. Âgé de 18 ans, il appartient à Newcastle et est considéré comme l’un des profils les plus prometteurs de sa génération. Apparu en FA Cup avec l’équipe première des Magpies en janvier dernier, il peut évoluer à plusieurs postes offensifs.

Le club bourguignon étudierait la possibilité d’un prêt avec option d’achat, une formule qui lui permettrait de tester le joueur tout en conservant une opportunité de l’enrôler définitivement en cas de succès. Trevan Sanusi est également suivi par plusieurs clubs européens. L’AJA souhaite en tout cas réaliser un nouveau coup en Premier League, à l’image de ceux réalisés l’été dernier.

