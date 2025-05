Aston Villa confirme avoir saisi l’organisme de l’arbitrage anglais

Ce dimanche, Aston Villa s’est incliné face à Manchester United (0-2) et a dit adieu à la Ligue des champions la saison prochaine. Mais la rencontre a été entachée par une grossière erreur d’arbitrage qui a vu le but de Morgan Rogers, pourtant licite, être annulé par l’arbitre Thomas Bramall. Ce dernier avait sifflé une faute inexistante sur le portier mancunien Altay Bayındır avant même que le ballon ne franchisse la ligne. Problème, le VAR confirmait l’absence de faute mais l’arbitre ayant sifflé avant la fin de l’action, impossible de revenir sur la décision. Dans la foulée, United ouvrait le score. Une erreur qui n’est pas passée. Ce dimanche soir, Aston Villa annonce avoir écrit une lettre l’organisme responsable de l’arbitrage des matchs du football professionnel anglais.

«Aston Villa peut confirmer que le club a écrit au PGMOL pour faire part de ses inquiétudes concernant le processus de sélection des officiels de match après le match d’aujourd’hui contre Manchester United à Old Trafford. Compte tenu de l’importance des enjeux de la rencontre d’aujourd’hui, le club estime qu’un arbitre plus expérimenté aurait dû être désigné. Parmi les dix arbitres présents en Premier League aujourd’hui, M. Bramall était le deuxième moins expérimenté. La décision d’annuler le but de Morgan Rogers, qui aurait donné au club une avance de 1-0 à 17 minutes de la fin du match, a été un facteur majeur contribuant à la non-qualification du club pour la Ligue des champions. Conformément aux normes établies au cours de la saison, la décision de siffler prématurément est clairement incompatible avec les directives d’arbitrage actuelles. La VAR a pour mission de garantir que ce type de situation soit examiné avec l’attention qu’elle mérite. Malheureusement, la technologie n’a pas été utilisée à cette fin. En fin de compte, nous reconnaissons que le résultat pour nous ne changera pas, mais nous pensons qu’il est important d’aborder la méthodologie de sélection pour garantir que les matchs à enjeux élevés soient traités comme tels en ce qui concerne l’arbitrage et pour garantir que la technologie VAR mise en œuvre soit autorisée à être efficace.»