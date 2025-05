Liga : Villarreal finit en beauté contre Séville avec un doublé de Pape Gueye

Même en étant déjà assurés de disputer la Ligue des Champions la saison prochaine, les joueurs de Villarreal avaient à cœur de finir sur une bonne note ce dimanche. Devant leur public, les hommes de Marcelino n’ont fait qu’une bouchée de Séville (4-2), qui ne doit finalement son maintien à un seul petit point.

Classement live # Équipe Pts J DIF G N D BP BC 5 Villarreal 70 38 +20 20 10 8 71 51 17 Séville 41 38 -13 10 11 17 42 55

Yeremi Pino (4e) et Pape Gueye (8e) n’avaient pas tardé avant d’allumer les premières mèches, tandis que Sow a réduit l’écart à la demi-heure de jeu (29e). Baena a ensuite marqué son très probable dernier but avec le sous-marin jaune (39e), tandis que l’ex-Marseillais, Pape Gueye, s’est offert un doublé (53e). Le but de Ramon Martinez n’aura eu aucun effet en fin de rencontre pour les visiteurs (85e). Villarreal termine sa saison à la 5e place de Liga. Séville à la 17e.