Cérémonie du PSG : Marquinhos laisse exploser sa joie

C’est une énorme fête que vit le Parc de Princes au lendemain de la victoire du PSG en Ligue des Champions. Après tant d’années à courir derrière ce trophée, le peuple parisien exulte enfin, et célèbre ce titre avec ses joueurs, dans son antre. Un à un, les Parisiens ont foulé la pelouse, voyant leur nom scandés par les supporters. Certains ont même pris le micro et glissé quelques mots, à l’image de Bradley Barcola. Mais c’est Marquinhos qui a pris la parole le plus longtemps, adressant un superbe message.

Le taulier du vestiaire a tenu un magnifique discours à destination des fans, submergé par l’émotion : « bonsoir le Parc ! C’est comment, on est champions d’Europe ! Merci, merci du fond du cœur. Toutes ces années, comme j’ai dit… attends, je ne vais pas pleurer maintenant. Ça y est, c’est le jour de gloire. C’est le jour où nous sommes en haut. C’est le jour pour lequel on a tellement travaillé pour y arriver. Tout le monde ici, tout le monde ici. Tous les gens du staff, tous les joueurs qui sont passés avant moi. Tous les gens qui ont fait ce chemin pour qu’on puisse accomplir ça les gars. Je vous remercie du fond du cœur. Vous étiez toujours avec nous. On vous aime. Profitez, on est champions d’Europe ! allez ! » Des mots qui resteront gravés à jamais.