Cérémonie du PSG : le discours fou de Nasser Al-Khelaïfi au Parc des Princes

Lors d’une soirée inoubliable au Parc des Princes, les joueurs et le staff du Paris Saint-Germain ont fait une entrée triomphale sur la pelouse, acclamés par des milliers de supporters venus célébrer la première victoire du club en Ligue des Champions. Sous une pluie de confettis et les éclats de feux d’artifice, l’émotion était palpable. Au centre du terrain, le président Nasser Al-Khelaïfi a pris la parole, le trophée à ses côtés, pour adresser un message fort aux supporters.

«Hier soir, à 21h, le monde s’est arrêté pendant deux heures pour suivre ce match. C’est un grand soir pour le PSG. On est champions d’Europe, pour la première fois. On a l’étoile sur le maillot. Ca a été difficile. Je suis très très fier de mes joueurs, qui sont jeunes, mais ont un grand caractère. On a travaillé sur ça avec Luis Campos. Il est le meilleur dans son domaine, comme Luis Enrique. Le meilleur entraîneur du monde». Ils lui ont bien rendu, rendant hommage à celui qui, depuis plus d’une décennie, a porté le rêve européen du PSG avec détermination et ambition.