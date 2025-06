EdF : Mbappé et les Bleus accueillent les Parisiens à Clairefontaine

Depuis plusieurs jours, les joueurs de l’équipe de France sont à Clairefontaine afin de préparer le Final Four de la Ligue des Nations et leur demi-finale face à l’Espagne. Et depuis hier, les Tricolores sont au complet.

En effet, les cinq Parisiens sacrés champions d’Europe convoqués par le sélectionneur (Désiré Doué, Ousmane Dembélé, Bradley Barcola, Warren Zaïre-Emery et Lucas Hernandez) ont rejoint l’équipe tricolore. Accueillis par le capitaine Kylian Mbappé et Didier Deschamps, les nouveaux champions d’Europe ont eu droit aux félicitations des Bleus.