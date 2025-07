Botafogo : Davide Ancelotti mesure le poids de son nom de famille

Présent face aux médias en marge du choc face au Corinthians (1-1), Davide Ancelotti, coach de Botafogo et fils du légendaire entraîneur Carlo Ancelotti, s’est exprimé sur la responsabilité que cela représente de porter un tel nom de famille. Après avoir commencé à suivre son père en 2012, à l’époque en intégrant le staff des préparateurs du PSG, et continué depuis jusqu’au Real Madrid et la sélection du Brésil, l’Italien de 36 ans vit sa première expérience en tant qu’entraîneur principal sur le banc de l’Estrela Solitária.

«Maintenant, en revanche, je marche seul. Je suis l’entraîneur principal, plus l’adjoint. Entraîner Botafogo, ce n’est pas une plaisanterie. La responsabilité est plus grande, et je la ressens pleinement, a-t-il souligné avant de relativiser. Être entraîneur, c’est très lourd. Je ne peux pas le nier. Mais porter le nom Maldini est aussi un poids pour Daniel, après que Paolo soit devenu un monument. Et pour Paolo, ça a dû être lourd de commencer après Cesare… C’est normal. Je sais que je serai jugé, surtout au début, parce que je suis le “fils de Carlo”. Et je sais aussi qu’il ne sera pas simple de dépasser les problèmes et les préjugés. Mais je ne connais qu’une seule manière d’apprendre à nager : se jeter à la mer et bouger les bras et les jambes. C’est ce que j’essaie de faire.» En quatre matchs à la tête de Botafogo, Davide Ancelotti affiche un bilan de deux victoires et deux nuls.