MU : David Beckham se paye Alejandro Garnacho et Amad Diallo

Plus dans les plans de Ruben Amorim à Manchester United, Alejandro Garnacho s’est distingué de bien mauvaise façon avec son coéquipier Amad Diallo. En tournée en Asie, les deux hommes ont fait des doigts d’honneur envers certains fans malaisiens. Une attitude fustigée par l’ancienne gloire des Red Devils David Backham. «Ce sont des moments difficiles. Je n’aime pas voir certaines choses qui se passent au club. Sur le terrain, c’est ce qui compte, mais honnêtement, je vois beaucoup de choses qui me paraissent inacceptables en tant que supporter et amoureux de Manchester United», a-t-il déclaré sur CBS Sports.

«Il faut représenter l’écusson. C’est tout l’enjeu. J’ai vu de nombreux joueurs se comporter de manière inappropriée. Nous faisions partie d’une équipe qui s’est très bien comportée. Nous comprenions ce que cela signifiait de jouer pour Manchester United. Nous comprenions la signification de l’écusson partout où nous sommes allés, que ce soit en Europe ou en Asie, nous avons respecté les fans. Nous avons respecté le fait qu’ils soient venus, qu’ils aient payé et qu’ils aient voulu que vous dédicaciez leurs œuvres et que vous les preniez en photo. C’est du respect», a-t-il poursuivi.