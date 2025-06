Rayan Aït-Nouri est cash sur l’intérêt de Man City

Hier, nous vous avons dévoilé que Manchester City s’intéresse de très près à Rayan Aït-Nouri afin de se renforcer au poste de latéral gauche. Actuellement en Algérie, où il a rejoint la sélection de Vladimir Petkovic, l’ancien joueur d’Angers a été questionné sur ce sujet brûlant. Ses propos sont relayés par El-Heddaf.

«Pour l’instant, je ne me concentre pas sur ça. On a deux matches importants avec la sélection. La suite, on verra après !» Le Fennec de 23 ans, qui appartient à Wolverhampton, ne veut pas se mouiller et préfère se concentrer sur la sélection. Mais son avenir se joue actuellement en coulisses…