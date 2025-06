Mercato : Manchester City en discussion pour Rayan Aït-Nouri !

Si Manchester City a cassé sa tirelire en dépensant plus de 250 M€ cet hiver pour préparer l’avenir en bouclant les arrivées de Omar Marmoush (75 M€), Nico Gonzalez (60 M€), Abdukodir Khusanov (40 M€), le Brésilien Vitor Reis, le Sierra-Léonais Juma Bah (prêté à Lens) et l’Anglo-américain Christian McFarlane, les Citizens vont remettre le couvert cet été pour renouveler un effectif jugé vieillissant.

Outre Tijjani Reijnders dont l’arrivée prend de plus en plus d’ampleur, Pep Guardiola a fait du recrutement d’un latéral gauche une priorité absolue. Il faut dire que Joško Gvardiol a été utilisé pas mal de fois dans l’axe en fin de saison, que Nathan Aké n’a pas donné entière satisfaction et que le jeune milieu offensif Nico O’Reilly a pas mal dépanné à ce poste en avril et mai dernier.

Et City n’a pas été très loin pour fixer ses priorités estivales puisque c’est en Premier League que les Skyblues veulent faire leurs emplettes. Longtemps, c’est le talentueux gaucher de Bournemouth Milos Kerkez qui a fait figure de grand favori. Mais l’international hongrois semble promis à Liverpool qui est entré en discussion avancée pour son recrutement. Dès lors, un autre joueur et non des moindres fait désormais figure de priorité au sein du club anglais, un certain Rayan Aït-Nouri.

Manchester City a déjà parlé avec Wolverhampton et avec Aït-Nouri

Ciblé de longue date par Pep Guardiola, l’international algérien de 23 ans montre clairement en puissance depuis quelques mois en Premier League. Et si l’on se fie aux statistiques, c’est même l’un des meilleurs à son poste en Premier League (4 buts et 7 passes décisives en 37 matches de Premier League) aussi bien dans les duels remportés que dans les passes décisives, que dans les dribbles réussis. Chez les U23, personne ne fait mieux d’ailleurs que lui, que ce soit en Angleterre où même dans toute l’Europe.

De quoi forcément en faire une cible de choix pour Manchester City qui est entré en contact aussi bien avec le joueur qu’avec le club anglais de Wolverhampton. Véritable chouchou du Molineux, Rayan Aït-Nouri a déjà marqué de son empreinte le club anglais (12 buts et 19 passes décisives en 157 matches avec les Wolves) qui n’avait pas vraiment prévu le départ de l’ancien joueur du SCO d’Angers. A suivre.