Joan Garcia va donner son feu vert au FC Barcelone

Cette saison, le FC Barcelone a sûrement été la meilleure équipe d’Europe dans le jeu. Champions en Liga et vainqueurs de toutes les coupes domestiques en Espagne, les Blaugranas n’ont pas réussi à battre l’Inter Milan en demi-finale de Ligue des Champions. Malgré ce coup dur, le club culé souhaite revenir plus fort l’an prochain et cela passera par un mercato estival réussi. En ce sens, le chantier prioritaire des Culés a été identifié : le poste de gardien.

Après les bévues de Wojciech Szczesny et le retour peu convaincant de Marc-André ter Stegen, tout le board barcelonais veut un nouveau gardien.

Depuis quelques semaines, le nom de Joan Garcia revient avec insistance. Brillant dans les buts de l’Espanyol cette année, le joueur de 24 ans a tapé dans l’œil des dirigeants du Barça. Et selon nos informations, le portier espagnol est enclin à donner son feu vert au Barça dans les prochains jours. D’après nos informations, le club catalan est très optimiste dans ce dossier et entend installer Joan Garcia en tant que numéro 1 l’an prochain.