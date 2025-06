Cérémonie du PSG : l’énorme troll de Rothen à l’OM !

Le Parc des Princes va vibrer ce dimanche soir au rythme d’une cérémonie grandiose organisée pour célébrer la victoire historique du Paris Saint-Germain en Ligue des Champions. Dans une ambiance festive et chargée d’émotion, le club accueille plusieurs invités de prestige, dont d’anciens joueurs emblématiques venus partager ce moment avec les supporters. Parmi eux, Jérôme Rothen, figure bien connue du club, s’est illustré par une petite pique lancée à l’OM, rappelant avec malice la suprématie actuelle du PSG sur la scène nationale et européenne.

«Moi je vais vous dire: À jamais les premiers à avoir gagné deux coupes d’Europe. Et oui on les éteint maintenant, c’est fini», a lancé l’ancien joueur du PSG au micro du speaker du Parc des Princes. L’ambiance est folle dans l’enceinte parisienne. Cette soirée, ponctuée d’hommages, de discours et d’animations spectaculaires, va marquer un tournant dans l’histoire du club de la capitale.