Robert Lewandowski scelle son avenir au FC Barcelone

Au FC Barcelone, Robert Lewandowski a réalisé sa saison la plus prolifique. Auteur de 42 buts en 52 matches, l’attaquant polonais a montré qu’il était encore l’un des meilleurs finisseurs du monde, même à 36 ans. Pour autant, l’ancien du Bayern Munich ne fait pas toujours l’unanimité. Critiqué par une frange des supporters catalans, Lewandowski est même poussé vers la sortie par certains qui auraient aimé avoir un autre attaquant à sa place cette saison.

Pour autant, l’ancien bourreau des surfaces de Bundesliga n’entend pas quitter Barcelone comme il l’a affirmé ce dimanche : «je resterai au Barça, ce n’est même pas un sujet. C’est sûr. Je suis sûr que notre équipe sera plus forte et je veux gagner encore plus.» A un an de la fin de son contrat, l’attaquant polonais entend donc finir en beauté avec le Barça.