Le discours dithyrambique de Didier Deschamps après le sacre du PSG en Ligue des Champions

Ils l’ont fait. Après tant d’années compliquées et des milliards dépensés, le Paris Saint-Germain a remporté la première Ligue des Champions de son histoire cette saison. Un sacre qui apparaît mérité tant le parcours des hommes de Luis Enrique semble dingue. Proche de l’élimination aux abords de la fin de la saison régulière, le club de la capitale a su se qualifier en battant Manchester City et Stuttgart. En phase à élimination directe, les Parisiens ont été intraitables. Ainsi, Brest, Liverpool, Aston Villa puis Arsenal ont été évincés du parcours francilien jusqu’en finale. Face à l’Inter Milan ce samedi, les pronostics étaient serrés, mais érigeaient quand même le PSG en favori.

Et cela n’a pas manqué. Largement supérieurs à des Intéristes amorphes, les hommes de Luis Enrique sont allés chercher leur première Ligue des Champions au terme d’un maîtrisé de bout en bout et qui s’est achevé par une manita des Parisiens (5-0). Au terme de la rencontre, de nombreuses personnalités du monde du football ont donc félicité le PSG. Des réactions venant des quatre coins du monde et qui ont montré que le PSG avait enfin gagné le respect et la crédibilité derrière lesquels le club de la capitale courait depuis des années. Ce dimanche matin, c’est au tour de Didier Deschamps d’y aller sur son lot de compliments pour les nouveaux champions d’Europe au micro de Téléfoot.

Didier Deschamps salue la prestation XXL de Désiré Doué

Premier joueur d’une équipe française à avoir soulevé la LDC en 1993 avec l’OM, Deschamps n’a pas hésité à saluer la performance du PSG de prime abord : «C’est formidable pour eux. Tous les supporters du PSG, les joueurs, les salariés, le président, l’entraîneur et le football français. C’est une nouvelle victoire enfin pour un club français. Il y a beaucoup d’ondes positives.» Visiblement séduit par la prestation du PSG, le sélectionneur de l’équipe de France a également été interrogé sur la prestation de Désiré Doué. Néo-international français depuis mars, le joueur de 19 ans a été brillant face aux Nerazzurri avec deux buts et une passe décisive.

Une performance XXL qui n’a pas vraiment choqué Didier Deschamps, conscient des qualités folles du joueur formé à Rennes : «c’est pas évident vu son âge et son manque d’expérience d’être aussi performant. Il a été à l’image de l’équipe. Désiré a déjà montré ses qualités avant mais là c’est en finale de Ligue des Champions. Déjà qu’il avait une grande confiance en lui, c’est un moment très fort dans sa carrière. Il faudra le gérer mais comme tout est carré dans sa tête… C’est très bien pour lui d’être aussi performant en finale de Ligue des Champions.»

Pour finir, dans son costume de sélectionneur, Deschamps a expliqué que les sept joueurs (Doué, Barcola, Dembélé, Pavard, Thuram, Zaïre-Emery, Hernandez) qui avaient participé à la finale de C1 allaient rentrer lundi soir au château de Clairefontaine pour préparer les deux matches des Bleus face à l’Espagne : «tous les joueurs qui ont joué la finale hier vont rentrer lundi soir. C’est normal qu’après un pic émotionnel aussi intense, ils auront besoin de redescendre. Mais pas beaucoup de temps avant de remonter car les matches face à l’Espagne arrivent vite.» Vous l’aurez compris, tout le monde a tenu à saluer la grande performance du PSG en finale de Ligue des Champions.