LdC : Virgil van Dijk donne son favori pour la finale

Match le plus attendu de la saison, celui dont on ne se souvient que du vainqueur après quelques années, la finale de la Ligue des Champions 2025 opposera l’Inter Milan et le Paris Saint-Germain, dans une rencontre plus que jamais indécise. Interrogé par l’Equipe sur le sujet, Virgil van Dijk a eu du mal a dégager un favori, louant les capacité des deux équipes. Mais la balance penche néanmoins légèrement d’un côté selon lui.

«J’ai affronté le PSG récemment, et comme je vous l’ai dit, il m’a fait une forte impression. Quant à l’Inter, j’ai croisé sa route par le passé et je connais bien deux de ses joueurs, mes compatriotes Denzel Dumfries et Stefan De Vrij. Peut-être que l’Inter a un peu plus d’expérience que le PSG, étant donné que le club a disputé la finale de la Ligue des champions récemment», a pointé du doigt le défenseur de Liverpool. Paris arrive donc en outsider ?