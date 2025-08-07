Menu Rechercher
Ligue 1

PSG : Lucas Chevalier arrive vendredi

Par Dahbia Hattabi
Le PSG a passé la deuxième ce jeudi pour Lucas Chevalier. Les Franciliens ont trouvé un accord avec les Dogues pour le transfert de Lucas Chevalier. Une opération à 40 M€, plus 15 M€ de bonus. Ce qui fait 55 M€ au total.

Une incroyable vente de la part d’Olivier Létang. Le Parisien nous apprend que l’international tricolore est attendu ce vendredi à Paris afin de passer sa visite médicale dans la matinée. Ensuite, il signera un bail de 5 ans.

Pub. le - MAJ le
