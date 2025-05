Serie A : Kolo Muani buteur et la Juventus en C1, la Lazio et l’Atalanta déçoivent, la Fiorentina et la Roma assurent

La 38e et dernière journée de Serie A a été riche en émotions, avec des scénarios renversants sur plusieurs pelouses. À Udine, la Fiorentina a conclu sa saison sur une victoire spectaculaire (2-3). Menée après l’ouverture du score de Lucca (26e) puis un second but signé Kabasele (61e), la Viola avait renversé la situation grâce à Fagioli (46e), Comuzzo (57e) et un but décisif de Kean (82e). De son côté, la Juventus a également souffert à Venise mais s’est imposée (2-3). Fila avait frappé dès la 2e minute, suivi d’un but d’Haps (55e), mais les Turinois ont répliqué par Kolo Muani (21e), Yildiz (25e) et Locatelli (73e). À Bergame, Parme a signé une victoire renversante (2-3) face à l’Atalanta. Un doublé éclair de Maldini (32e, 33e) semblait mettre les locaux à l’abri, mais Hainaut a réduit l’écart (49e) avant qu’Ondrejka ne frappe par deux fois, égalisant à la (71e), puis offrant la victoire dans les arrêts de jeu (90e+1).

La suite après cette publicité

La Roma a terminé en force en s’imposant (0-2) sur la pelouse du Torino grâce à un penalty transformé par Paredes (18e) et une réalisation de Saelemaekers (53e). Le Hellas Vérone a lui aussi assuré son maintien avec un succès (1-2) à Empoli. Serdar a rapidement donné l’avantage aux visiteurs (4e), Fazzini a égalisé (43e), mais Bradaric a scellé le sort du match en seconde période (69e). Enfin, la Lazio a bouclé sa saison par une désillusion à domicile en s’inclinant (0-1) face à Lecce. Peu inspirés offensivement, les Romains ont été punis juste avant la pause par un but de Coulibaly (43e), confirmant une fin de championnat en demi-teinte.