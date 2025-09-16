Menu Rechercher
PSG : Kang-in Lee avec le groupe, Kvaratskhelia en salle

Plus que 24 heures avant le retour du Paris Saint-Germain en Ligue des Champions. Vainqueurs de la dernière édition, les Parisiens entameront leur nouvelle campagne contre l’Atalanta Bergame, au Parc des Princes. Une rencontre à laquelle pourrait prendre part Kang-in Lee. Sorti après une gêne à la cheville contre Lens dimanche en Ligue 1 (2-0), le Sud-Coréen s’est entraîné avec le groupe de Luis Enrique dans la matinée, d’après L’Équipe.

Khvicha Kvaratskhelia, lui, avait été remplacé par Ibrahim Mbaye, à la demi-heure de jeu, après un coup reçu au mollet suite à un contact avec le Lensois Oudsonne Édouard. Contrairement à Lee, l’international géorgien (43 sélections) s’est entraîné en salle. Le PSG se montre néanmoins optimiste quant à sa participation pour la rencontre de ce mercredi soir face aux Bergamasques.

