Juventus : Kephren Thuram n’avait jamais vécu un tel match

Trois jours après sa folle victoire contre l’Inter (4-3), la Juventus a vécu une nouvelle soirée à émotions, en Ligue des Champions cette fois. Menée par le BvB dans le temps additionnel, la Vieille Dame a réussi à égaliser à 4-4 dans les ultimes secondes par Kelly.

«C’était un match fou avec 4 buts de chaque côté, constate Kephren Thuram sur Canal+. J’ai rarement connu des matchs comme ça. On a continué à jouer sur le terrain. Contre l’Inter, on perdait également et on est revenu. Le coach a cette mentalité et son équipe lui ressemble.»