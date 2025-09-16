Ligue des Champions
Real Madrid : Xabi Alonso en veut à Carvajal
1 min.
@Maxppp
Dani Carvajal a pété un plomb. Entré après quelques minutes contre l’OM en Ligue des Champions, le champion d’Europe espagnol a laissé ses partenaires dès la 72e après avoir écopé d’un carton rouge. Il a asséné un coup de tête à Geronimo Rulli alors qu’un corner en faveur de la Casa Blanca s’apprêtait à être tiré.
Le Real a fini à dix contre onze, ce qui ne l’a pas empêché de gagner mais cette expulsion risque de laisser des traces à en croire Xabi Alonso. «L’expulsion était évitable de notre part, c’est dommage, et il faudra en parler», assure le technicien du Real sur Movistar, visiblement en colère contre son expérimenté capitaine.
