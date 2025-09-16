Menu Rechercher
Ligue des Champions

Real Madrid : Xabi Alonso en veut à Carvajal

Par Maxime Barbaud
1 min.
Dani Carvajal, expulsé contre l'OM @Maxppp
Real Madrid 2-1 Marseille

Dani Carvajal a pété un plomb. Entré après quelques minutes contre l’OM en Ligue des Champions, le champion d’Europe espagnol a laissé ses partenaires dès la 72e après avoir écopé d’un carton rouge. Il a asséné un coup de tête à Geronimo Rulli alors qu’un corner en faveur de la Casa Blanca s’apprêtait à être tiré.

Le Real a fini à dix contre onze, ce qui ne l’a pas empêché de gagner mais cette expulsion risque de laisser des traces à en croire Xabi Alonso. «L’expulsion était évitable de notre part, c’est dommage, et il faudra en parler», assure le technicien du Real sur Movistar, visiblement en colère contre son expérimenté capitaine.

