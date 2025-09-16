Juventus - Borussia Dortmund : les compositions officielles
La Juventus lance sa campagne 2025-2026 de Ligue des Champions avec un choc face au Borussia Dortmund. Les Turinois réalisent pour le moment un début de saison canon, que des victoires et un dernier succès probant contre l’Inter, ils sont en grande forme. En face, le BVB est également sur une bonne dynamique et reste sur deux succès en Bundesliga. Cette affiche est à suivre en direct commenté sur le site Foot Mercato.
Du côté des compositions d’équipes, Igor Tudor opte pour un 3-4-3. Di Gregorio au but, une charnière où l’on retrouve Kelly, Bremer et Kalulu. McKennie et Cambiaso en pistons, Thuram et Koopmeiners dans le cœur du jeu. Pour l’attaque, il faudra compter sur Openda, Yildiz et David. En face, Niko Kovac aligne un 3-5-2. Kobel en dernier rempart, Ryerson avec Anton et Bensebaini en défense. Un milieu avec Sabitzer et Nmecha, Couto et Svensson sur les ailes. Enfin, Guirassy, Beier et Adeyemi animeront le front de l’attaque.
Les compositions
Juventus : Di Gregorio - Kalulu, Bremer ©, Kelly - Cambiaso, Koopmeiners, Thuram, McKennie - Openda, David, Yildiz
Borussia Dortmund : Kobel © - Ryerson, Anton, Bensebaini - Couto, Sabitzer, Nmecha, Svensson - Adeyemi, Guirassy, Beier
