Menu Rechercher
Commenter 11
Ligue des Champions

Real-OM : l’avis de Kylian Mbappé sur la main de Medina

Par Maxime Barbaud
1 min.
Kondogbia et Mbappé @Maxppp
Real Madrid 2-1 Marseille

Le Real Madrid est venu à bout de l’OM 2-1 grâce à deux penaltys signés Mbappé. Si la première faute de Kondogbia sur Rodrygo ne souffre d’aucune contestation, la seconde invite à plus de réflexion. En intervenant, Medina retombe sur le ballon et l’embarque, alors qu’il est en déséquilibre. Pour certains observateurs, l’arbitre ne doit pas siffler sur ce genre d’action. Mbappé, lui, reconnaît que la situation n’est pas simple à juger et peut être interprétée de différentes manières.

La suite après cette publicité

«C’est compliqué, la question des mains est très complexe, entame l’attaquant sur Movistar. Parfois, on dit que toutes les mains sont sifflées, et puis ce n’est pas le cas. C’est difficile de trouver la logique. Pour moi, c’est un penalty, mais je comprends ceux qui disent que ce n’en est pas un. Tout le monde est désorienté par cette règle. Ce n’est pas comme si le joueur était proche ou à terre. Mais on siffle un penalty, je le tire, je le marque et c’est tout.»

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (11)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Ligue des Champions
Real Madrid
Kylian Mbappé

En savoir plus sur

Ligue des Champions Ligue des Champions UEFA
Real Madrid Logo Real Madrid CF
Kylian Mbappé Kylian Mbappé
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier