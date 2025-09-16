Real-OM : l’avis de Kylian Mbappé sur la main de Medina

Le Real Madrid est venu à bout de l’OM 2-1 grâce à deux penaltys signés Mbappé. Si la première faute de Kondogbia sur Rodrygo ne souffre d’aucune contestation, la seconde invite à plus de réflexion. En intervenant, Medina retombe sur le ballon et l’embarque, alors qu’il est en déséquilibre. Pour certains observateurs, l’arbitre ne doit pas siffler sur ce genre d’action. Mbappé, lui, reconnaît que la situation n’est pas simple à juger et peut être interprétée de différentes manières.

«C’est compliqué, la question des mains est très complexe, entame l’attaquant sur Movistar. Parfois, on dit que toutes les mains sont sifflées, et puis ce n’est pas le cas. C’est difficile de trouver la logique. Pour moi, c’est un penalty, mais je comprends ceux qui disent que ce n’en est pas un. Tout le monde est désorienté par cette règle. Ce n’est pas comme si le joueur était proche ou à terre. Mais on siffle un penalty, je le tire, je le marque et c’est tout.»