OM : la grande annonce de Geronimo Rulli sur son avenir

Il n’a pas été élu meilleur gardien de Ligue 1 cette saison, mais cette distinction n’enlèvera rien à sa superbe année sous les couleurs de l’OM. Un an après son arrivée à Marseille, Geronimo Rulli s’est affirmé comme l’un des hommes forts de Roberto De Zerbi. Et après une deuxième place décrochée en Ligue 1, le champion du monde argentin a bien l’intention de rester comme il l’a assuré au micro de Téléfoot ce dimanche.

«Si je serai ici l’année prochaine ? Ah oui, oui, bien sûr, je serai là l’année prochaine, a confirmé l’Argentin. Je veux profiter de la Ligue des Champions, ici, au Vélodrome, on a les meilleurs supporters de France. Ce qu’il faudra changer ? On aura besoin d’une équipe plus compétitive, on a concédé beaucoup de buts et on pouvait faire mieux cette saison. C’est pour ça que je me suis énervé beaucoup de fois contre des coéquipiers (rires), on va se préparer pendant la pré-saison pour être encore meilleurs.»