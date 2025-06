PSG : ça s’accélère pour une première vente

Le Paris Saint-Germain est sur tous les fronts. En effet, le club de la capitale veut recruter un défenseur central droitier. Le nom de Mario Gila, pour lequel une offre a été faite, est cité par AS. De plus, les champions d’Europe ciblent Franco Mastantuono et un latéral droit. Dans le sens des départs, Le Parisien a annoncé que tous les joueurs prêtés cette saison, hormis Gabriel Moscardo, seraient vendus. C’est le cas de Milan Skriniar, pour lequel Paris espère récolter environ 20 M€ selon Le Parisien.

En Turquie, FotoMaç annonce d’ailleurs que ce transfert est en excellente voie. En effet, Fenerbahçe est très content du prêt du défenseur, devenu le véritable chouchou des supporters. Le média local indique que le club de Süper Lig veut garder définitivement Skriniar. Le président Ali Koç a d’ailleurs profité de sa présence à Munich pour la finale de la Ligue des Champions pour en parler avec Nasser Al-Khelaïfi. FotoMaç indique que tout va s’accélérer dans les prochains jours.