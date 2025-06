Inter : le message poignant de Simone Inzaghi

Officiellement en partance pour Al Hilal, Simone Inzaghi quitte l’Inter Milan après quatre saisons de bons et loyaux services. Il a tenu à écrire une lettre à tous les tifosi milanais : «chère famille Nerazzurri, le moment est venu pour moi de dire au revoir à ce Club après un voyage de quatre ans, durant lequel j’ai tout donné. Chaque jour, j’ai consacré ma première et ma dernière pensée à l’Inter. Les joueurs, les entraîneurs et chaque employé du club m’ont témoigné leur professionnalisme et leur passion. Les six trophées remportés, dont le Scudetto della Seconda Stella, ainsi que le parcours en Ligue des champions de l’UEFA en 2023 et il y a quelques jours, sont la preuve tangible de combien mon travail a été soutenu par une communion d’intention avec mon staff et avec chaque membre de l’Inter».

«Je remercie les actionnaires pour leur confiance indéfectible, ainsi que le Président et ses collaborateurs pour leur aide et leur dialogue quotidiens. En cette journée difficile, je pense qu’il est juste de réitérer ce sentiment de gratitude, notamment pour la discussion qui s’est achevée il y a peu. Nous étions sincères et, ensemble, nous avons décidé de conclure ce magnifique voyage. Je voudrais dédier un dernier mot aux millions de supporters Nerazzurri qui m’ont encouragé, pleuré et souffert dans les moments difficiles et ri et célébré les six triomphes que nous avons vécus ensemble. Je ne t’oublierai jamais. Allez l’Inter».