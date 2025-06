PSG : Adrien Rabiot tacle fort après les incidents liés à la LdC

Depuis samedi soir, l’Europe a un nouveau champion. Il s’agit du PSG, qui a laminé l’Inter (5-0). La fête a été ensuite au rendez-vous un peu partout dans l’Hexagone. Mais de nombreux débordements, incidents ainsi que des blessures et des morts sont venus gâcher la fête. Interrogé par la Gazzetta dello Sport, Adrien Rabiot, qui bataille pour que le respect soit présent dans les stades, a réagi à ces évènements.

«Il est absurde de célébrer une Ligue des Champions avec des insultes et de la violence, ou de tout saccager et de chercher la bagarre avec la police. On peut gagner ou perdre dans la rivalité. Mais il est important que le football redevienne un jeu et une passion partagés pacifiquement par tous.» Le Marseillais prône la paix, lui qui a ajouté que le PSG a réalisé un grand match face aux Lombards.