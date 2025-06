Simone Inzaghi n’est plus l’entraîneur de l’Inter Milan

C’est terminé entre Simone Inzaghi et l’Inter Milan. Comme cela a été convenu après la réunion avec sa direction, Simone Inzaghi a fait part de son souhait de mettre un terme à son aventure milanaise, principalement en raison de la forte déception après le 5-0 en finale de la Ligue des champions, avant l’expiration naturelle de son contrat prévue en 2026. L’Inter Milan vient de communiquer officiellement pour annoncer la nouvelle.

«Les chemins du Club et de Simone Inzaghi se séparent. C’est la décision prise d’un commun accord après la réunion qui a eu lieu il y a quelques minutes. La gestion d’Inzaghi à l’Inter restera dans les mémoires des supporters, des joueurs, des managers et des employés comme étant caractérisée par une grande passion, accompagnée de professionnalisme et de dévouement», est-il indiqué. Simone Inzaghi est sur le point de rejoindre Al-Hilal, en Arabie saoudite.