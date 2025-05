La Guinée juge la trêve de juin inutile et annule son rassemblement !

C’est une situation complètement inédite. Alors que les sélections s’apprêtent à disputer des rencontres lors du mois de juin, ce ne sera pas le cas de la Guinée. La Fédération Guinéenne de Football avait pourtant bien programmé deux matches pour la trêve internationale du mois de juin contre la Tunisie et le Niger. Mais ce n’était pas le souhait du Ministère des sports à en croire les informations de ConakrySports.

D’après le média local, le gouvernement estime qu’il est inutile de dépenser des sous pour des matches amicaux alors que la Guinée est quasiment éliminée de la course au Mondial (les qualifications se poursuivront en septembre). Une source proche du gouvernement s’est expliquée auprès du média expliquant que l’État n’avait pas à payer ces frais qui doivent normalement être gérés par la Fédération. «Il ne sert à rien d’aller gaspiller de l’argent pour la préparation d’une compétition dont n’est pas en pole position. Il faut désormais que la Feguifoot apprenne à voler de ses propres ailes. Beaucoup de Fédérations en Afrique n’ont plus besoin de se rabattre sur l’Etat pour la tenue des matches amicaux. Généralement, les matches amicaux qui se jouent chez un adversaire se font par invitation, donc l’État n’a plus besoin de financer cela. C’est le moment d’arrêter ces pratiques. Le ministère a tout simplement refuser… », a expliqué une source du gouvernement.