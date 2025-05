LdC 2025/2026 : on connaît déjà les 29 premiers qualifiés

La saison 2024/2025 se termine dans tous les championnats européens et on connaît désormais l’identité des 29 équipes déjà qualifiées pour la phase de poules de la Ligue des Champions 2025/2026. Côté Français, on était au courant depuis un moment des trois représentants puisque le Paris Saint-Germain, l’Olympique de Marseille et l’AS Monaco ont obtenu leur ticket, Nice devant passer par des tours préliminaires. L’Angleterre glisse de son côté déjà six représentants avec Liverpool, Arsenal, Manchester City, Chelsea, Newcastle et Tottenham.

L’Espagne est le deuxième pays le plus représenté avec 5 clubs puisque le FC Barcelone, le Real Madrid, l’Atlético de Madrid, Bilbao et Villarreal participeront à la phase de poules. L’Italie (Naples, Inter Milan, Atalanta et Juventus/AS Roma) et l’Allemagne (Bayern Munich, Bayer Leverkusen, Eintracht Francfort et Borussia Dortmund) comptabilisent quatre représentants. Les Pays-Bas sont représentés par deux clubs avec le PSV Eindhoven et l’Ajax Amsterdam. Cinq champions nationaux figurent aussi parmi les participants avec le Sporting CP pour le Portugal, l’Union Saint-Gilloise pour la Belgique, Galatasaray pour la Turquie, le Slavia Prague pour la Tchéquie et l’Olympiakos pour la Grèce. Les sept derniers qualifiés seront connus après les tours de qualification.