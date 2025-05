Liga : le FC Barcelone et Robert Lewandowski finissent en beauté à Bilbao

Clap de fin en Liga. Alors que les autres rencontres de la 38e journée ont déjà eu lieu, le champion, le FC Barcelone se déplaçait sur la pelouse de Bilbao assuré de finir quatrième. Un match de gala assez intéressant à San Mamés entre deux des formations les plus séduisantes de la saison. Pour cette rencontre, Ernesto Valverde misait sur un 4-2-3-1 où Oscar De Marcos démarrait titulaire pour son dernier match en carrière. Devant, Maroan El Sannadi était soutenu par Alex Berenguer, Unai Gomez et Nico Williams. De leur côté, les Blaugranas optaient sur un 4-2-3-1 avec Inaki Pena dans les buts, Eric Garcia et Ronald Araujo en défense ainsi que Robert Lewandowski devant Lamine Yamal, Fermin Lopez et Raphinha.

Et il ne fallait pas arriver en retard dans ce match animé. Lancé par Oscar De Marcos sur la droite, Alex Berenguer centrait au second poteau pour Unai Gomez qui s’en allait conclure de la tête (5e). Un but finalement refusé pour une position de hors-jeu d’Alex Berenguer au début de l’action. Les Basques débutaient bien et Nico Williams passait proche de trouver le cadre sur une lourde frappe lointaine (8e). Finalement, le FC Barcelone répondait parfaitement suite à un coup franc où Fermin Lopez trouvait devant la surface Robert Lewandowski qui s’en allait conclure d’un magnifique piqué (1-0, 14e). Décidément dans un bon soir, le Polonais allait même s’offrir un doublé en reprenant victorieusement de la tête un corner de Raphinha (2-0, 18e).

Le FC Barcelone a géré

Malmené, Bilbao tentait de revenir, mais Maroan El Sannadi manquait totalement sa tentative face au but ouvert (21e). Dans une soirée compliquée, le Marocain se manquait de nouveau avant la pause. Loupant son crochet sur Ronald Araujo, il allait se heurter à Pau Cubarsi auteur d’un joli retour (44e). Fort d’un avantage de deux buts à la pause, le FC Barcelone sortait des vestiaires avec le plein de confiance. Robert Lewandowski passait tout proche du triplé sur un centre de Raphinha, mais il frappait au-dessus du but grand ouvert (48e). Juste après, c’est Lamine Yamal qui voyait sa frappe passait juste à côté du poteau droit (54e). Malmené, Bilbao n’arrivait pas à réagir.

Les Basques continuaient de subir et les rares initiatives de Nico Williams dans son couloir gauche n’y changeaient rien. Néanmoins sur un coup franc d’Alex Berenguer côté droit, Aitor Paredes déviait un ballon de la tête vers le but catalan. Vigilant, Inaki Pena allait repousser sur sa barre transversale (72e). Juste derrière, Lamine Yamal échouait à son tour sur Unai Simon (73e). Outre la sortie d’Oscar De Marcos sous les applaudissements du public pour sa dernière apparition en professionnel (87e), la fin de match était marquée par un penalty obtenu par Dani Olmo. L’ancien du Dinamo Zagreb l’a frappé et a conclu (90e +4). Avec cette victoire 3-0, le FC Barcelone conclut la saison avec 88 points. Le champion termine avec 4 unités de plus que le Real Madrid. Quatrième, Bilbao termine sur un revers.