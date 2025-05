Bruno Fernandes est prêt à claquer la porte de Manchester United

A couteaux tirés. L’après-défaite en finale de Ligue Europa contre Tottenham (1-0) est particulièrement tendue à Manchester United. Outre le fait d’avoir vu un trophée lui passer sous le nez après s’en être rapproché, qui plus est face à l’autre grand éclopé de Premier League, c’est une croix sur toute une saison manquée qu’il faut tirer. Le travail de Ruben Amorim est largement remis en cause et ce nouvel échec exacerbe les problèmes. Il n’y a qu’à voir la réaction d’Alejandro Garnacho hier en conférence de presse, et de son frère sur les réseaux sociaux.

La suite après cette publicité

Le technicien portugais arrivé à l’automne en prend pour son grade. Face aux résultats moribonds, il a même mis son poste dans la balance, alors que les Red Devils s’apprêtent à vivre une nouvelle cure d’austérité. La mine déconfite de Jim Ratcliff hier soir sur le podium de la remise des médailles en disait long. L’argent lié à la qualification en Ligue des Champions en cas de victoire en C3 aurait été bienvenu pour un club habitué à dépenser sans compter ces dernières années. C’est tout le contraire qui risque d’arriver durant l’été à venir.

Bruno Fernandes : «Si le club pense qu’il est temps de se séparer de moi»

L’avenir de certains joueurs est remis en question, y compris chez les cadres de l’effectif. Garnacho a déjà laissé entendre en zone mixte qu’il mènerait une réflexion et c’est maintenant Bruno Fernandes de s’interroger. Hier soir, il laissait entendre dans les couloirs de San Mames qu’un départ n’était pas à l’ordre du jour. «Je n’ai jamais été motivé par l’aspect financier. Si je veux faire un choix financier, j’aurai toujours la possibilité de le faire, mais ce n’est pas le cas. Ce que je veux, c’est gagner des trophées et jouer les meilleures compétitions.» Le Portugais s’en remet surtout au club, qu’il sait en période de vache maigre.

La suite après cette publicité

«J’ai toujours été honnête. Si le club pense qu’il est temps de se séparer de moi parce qu’ils ont besoin d’argent ou autre, c’est comme ça. Le football est parfois comme ça. J’ai toujours dit que je resterais ici jusqu’à ce que le club me dise qu’il est temps de partir, assure le capitaine mancunien et meilleur joueur de cette Ligue Europa. Je veux en faire plus et aider à ramener le club à la place qu’il mérite. Je l’ai toujours dit et je respecte ma parole jusqu’au jour où le club pensera qu’il est temps de se séparer de moi.» Sous contrat jusqu’en 2027, Bruno Fernandes est prêt à partir alors qu’il est justement en négociations avec Al-Hilal…