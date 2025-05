Manchester United : Ruben Amorim est prêt à partir gratuitement

Battu par Tottenham (1-0) en finale de la Ligue Europa jeudi, Manchester United conclut une saison catastrophique sans qualification pour l’Europe. Une claque de plus pour les Red Devils, 16es en Premier League, qui pourrait coûter sa place à Rúben Amorim. Mais l’entraîneur portugais, arrivé en novembre dernier, assure qu’il ne s’accrochera pas à son poste : « si la direction et les supporters estiment que je ne suis pas le bon, je partirai le lendemain sans même parler d’indemnités », a-t-il déclaré en conférence de presse.

Le technicien portugais refuse toutefois de démissionner : « ce n’est pas mon style, je ne peux pas le faire. C’est vraiment difficile pour moi. Je n’ai donc rien à montrer aux supporters, ni à leur dire: 'Je vais m’améliorer grâce à ça, j’ai ces problèmes…' » Conscient du chantier qui attend le club, l’ancien entraîneur du Sporting affirme avoir déjà préparé deux plans pour le mercato, avec ou sans Europe. Et de conclure : « si nous avons plus de temps pour réfléchir et travailler pendant la semaine et pour être meilleurs en Premier League, ce sera notre priorité. » L’avenir semble très incertain dans la ville mancunienne.